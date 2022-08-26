اقتصاد وأعمال
فتح خط سريع بين السودان والصين لتبادل البضائع
إنطلقت الخميس الرحلة الثانية من بورتسودان إلى تشينغداو الصين. محملة بالبضائع السائبة متمثلة في أمباز الفول السوداني / وجبة الفول السوداني بشكل أساسي ،بالإضافة إلى الحاويات المعبئة بحبوب الفول السوداني ،
رحلة تستغرق 20 يوماً فقط من ميناء بورتسودان والى ميناء تشينغداو ،إفتتاح خط الشحن السريع هو حل لمشكلة تداول البضائع بالنسبة للمصدرين و الموردين في كلا البلدين ، ونأمل أن نتمكن من خلال جهودنا من تحقيق المزيد من الفوائد لشعبي كلا البلدين.
中国驻苏丹大使馆السفارة الصينية في السودان