منوعات

عاجل.. يونايتد يصطدم بقاهر ريال مدريد في قرعة اليوروبا ليغ

2022/08/26
مانشستريونايتد

أجريت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية.
وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: أرسنال، آيندهوفن، بودو جليمت، زيوريخ.

المجموعة الثانية: دينامو كييف، رين، فنربخشة، أيك لارنكا.

المجموعة الثالثة: روما، لودوجوريتس، ريال بيتيس، هلسنكي.

المجموعة الرابعة: سبورتنج براجا، مالمو، يونيون برلين، سان خيلويزي.

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد، ريال سوسييداد، شريف تيراسبول، أومونيا.

المجموعة السادسة: لاتسيو، فينورد، ميدتيلاند، شتورم جراتس.

المجموعة السابعة: أولمبياكوس، قره باج، فرايبورغ، نانت.

المجموعة الثامنة: ريد ستار بلغراد، موناكو، فيرينتسفاروشي، طرابزون سبور.

روسيا اليوم

2022/08/26