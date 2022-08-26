عاجل.. يونايتد يصطدم بقاهر ريال مدريد في قرعة اليوروبا ليغ





أجريت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: أرسنال، آيندهوفن، بودو جليمت، زيوريخ.

المجموعة الثانية: دينامو كييف، رين، فنربخشة، أيك لارنكا.

المجموعة الثالثة: روما، لودوجوريتس، ريال بيتيس، هلسنكي.

المجموعة الرابعة: سبورتنج براجا، مالمو، يونيون برلين، سان خيلويزي.

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد، ريال سوسييداد، شريف تيراسبول، أومونيا.

المجموعة السادسة: لاتسيو، فينورد، ميدتيلاند، شتورم جراتس.

المجموعة السابعة: أولمبياكوس، قره باج، فرايبورغ، نانت.

المجموعة الثامنة: ريد ستار بلغراد، موناكو، فيرينتسفاروشي، طرابزون سبور.

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩 🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

روسيا اليوم