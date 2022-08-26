خزانات تانا تقدم مساعدات إنسانية لمتضرري السيول والأمطار





كشف المدير العام لخزانات تانا المهندس نهيزي عن تسيير قافلة ودعم إنساني للمتأثرين بالسيول والأمطار إلى ولاية دنقلا مطلع الأسبوع القادم وذلك بعد المسح الذي تقوم به منظمة صدقات بالولاية.

وأكد نهيزي مواصلة خزانات تانا لتقديم الدعم الإنساني للمتأثرين بالسيول والأمطار في خطوة لدرء آثارها بعد أن قدمت خزانات تانا مساعدات للمتضررين بولايتي النيل الابيض ونهر النيل عبر منظمة صدقات وذلك بتوفير خزانات مياة للشرب ومعينات النظافة الشخصية للتقليل من الاصابات بالاسهالات المائية لأهالي هذه الولايات.

ودرجت خزانات تانا على القيام بمسئوليتها المجتمعية ومد يد العون في كثير من المناسبات التي تستدعي ذلك إذ تعتبر هذه الخطوات من مهامها ومسئولياتها لكونها جزء لايتجزأ من المجتمع.

الخرطوم : آية إبراهيم