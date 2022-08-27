بالفيديو.. النيران تشتعل في محرك طائرة وتثير الذعر والهلع بين الركاب





أجبرت رحلة طيران Viva Aerobus متجهة إلى لوس أنجلوس من غوادالاخارا بالمكسيك، على العودة والهبوط اضطراريا بعد اشتعال النيران في محركها.

وبحسبما ورد، سمع الركاب دويا بعد دقائق قليلة من إقلاعها في حوالي الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء، ثم شاهدوا الشرر والنيران تتدفق من المحرك الأيمن على متن طائرة إيرباص A320. ونبه المسافرون الطاقم إلى الحريق، وسرعان ما استدار الطيارون وهبطوا بسلام في غوادالاخارا.

وتُظهر لقطات فيديو للحادث شرارات ساطعة تنطلق من المحرك في سماء الليل بينما تحلق الطائرة على ارتفاع منخفض فوق منطقة مكتظة بالسكان على ما يبدو. ولم يصب أي من أفراد الطاقم أو 186 راكبا. وبحسبما ورد، تسبب حريق المحرك في حالة من الذعر على متن الطائرة، حيث بكى الركاب وصرخوا وصلّوا.

صحيفة البيان