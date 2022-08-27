شاهد بالفيديو.. في يوم الزفاف ووسط حضور الآلاف..عريس سوداني يخطف “المايك” ويغني لعروسته (زول بريدك زي مافي) ومتابعات من الجنس اللطيف: (أوعك تصدقي عشان ما تركبي الماسورة)





لقي مقطع فيديو لزواج سوداني أكبر نسبة تفاعلات ومشاهدة وتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعات محررة موقع النيلين فإن المقطع بطله عريس سوداني قام بالتعبير عن حبه لعروسته في ليلة زفافهما وفي حضور الآلاف من المعازيم وأهل العروسين.

حيث قام العريس بتقمص دور الفنان وحمل “المايك” وأخذ يغني لعروسته التي بجواره أغنية الفنان كمال ترباس (زول بريدك زي مافي).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة فقد أشاد المئات بالرومانسية العالية التي يتمتع بها العريس, بينما سخرت بعض المعلقات من موقف العريس وكتبوا في تعليقاتهم محذرين العروس من مواقف سابقة (أوعك تصدقي عشان ما تركبي الماسورة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين