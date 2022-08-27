إقالة جبرة والماجدي منه .. كفاح صالح: رفضت تدريب منتخب السيدات وفضَّلت الأولمبي





كشف المدرب كفاح صالح، عن رفضه عرضًا من الاتحاد السوداني لكرة القدم لتدريب المنتخب الوطني للسيدات خلال الفترة المقبلة.

وقال كفـاح في تصريحات لبرنامج “زمن إضافي” بإذاعة “هلا 96″، أنه شعر بأن الأمر غير مناسب له، فضلًا عن تجربة الكرة النسائية حديثة عهد في السودان.

وأوضح كفاح أنه فضَّل العمل مدرباً عاماً للمنتخب الأولمبي رفقة المدرب محمد محي الدين الديبة، رغم أن راتب المدير الفني لمنتخب السيدات يصل إلى (1500) دولار.

وأبان أن المدرب محمد محي الدين الديبة تمسّك به في الجهاز الفني للأولمبي وأعرب له عن رؤيته في صناعة منتخب قوي، الأمر الذي جعله متحمسًا لقبول المهمة.

الجدير بالذكر أن المدرب كفاح صالح رفض -أيضاً- تدريب فريق الأمل العطبراوي الذي توصل إلى اتفاق معه وكان الأقرب إلى توقيع عقد معه خلال الأيام الماضية.

هذا وكشفت متابعات “الصيحة” أن الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية وكرة القدم للسيدات يبحثون عن مدير فني لتولي مهمة التدريب لمنتخب السيدات لكرة القدم بديلاً للمدربين فاروق جبرة وسلمى الماجدي.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة