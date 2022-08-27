الفوز الثاني على التوالي.. مانشستر يونايتد يتغلب على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي





تغلب على ساوثهامبتون بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الرابعة من البريميرليغ.

وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز على ليفربول في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على مقاعد البدلاء في مباراة ساوثهامبتون، وكذلك هاري ماجواير قائد الشياطين الحُمر.

وانتهى الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بالتعادل السلبي، حيث اعتمد اليونايتد على التحولات الهجومية، بينما لجأ ساوثهامبتون للدفاع بقوة.

في الدقيقة 55 سجل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد هدف اللقاء الوحيد، بعد عرضية أرضية من دالوت، تابعها برونو بتسديدة قوية في الشباك معلناً تقدم اليونايتد بهدف.

ودفع إيرك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد برونالدو بدلاً من جادون سانشو في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ثم دفع بكاسيميرو الوافد الجديد من ريال مدريد في الدقيقة 80، قبل أن ينتهي اللقاء لصالح الشياطين الحُمر 0/1.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

البيان