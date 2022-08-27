ليفربول.. انتصار “تاريخي” بالتسعة وصيام مقلق لصلاح





الممتاز، بعد أن “سحق” ضيفه بورنموث بتسعة أهداف نظيفة، مساء السبت.

وعوض ليفربول بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي، بعد تعادلين وهزيمة، ليحقق انتصارا “تاريخيا” أمام جماهيريه على استاد أنفيلد.

وتوالى 7 لاعبين على التسجيل للريدز، وهم الكولومبي لويس دياز (هدفان) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (هدفان) والإنجليزيان ترينت أليكساندر آرنولد وهارفي إليوت والهولندي فيرجل فان دايك والبرتغالي فابيو كارفاليو، كما سجل المدافع كريس ميفام هدفا في مرماه.

سكاي نيوز