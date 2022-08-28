شاهد بالفيديو: فنان الراب زنقولا يوضح بعض الحقائق حول منعه من الحفلات الجماهيرية ويرد “المسارح دي غنو فيها انتو”





بعد أن تم منعه وعدد من الزملاء في الوسط من إقامة الحفلات الجماهيرية بحجة عدم وجود رخصة مزاولة المهنة خرج مطرب الراب ود المزاد الشهير بزنقولا في مقطع فيديو ليوضح الحقائق لجمهوره .

وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز) فقد ذكر ود المزاد إن لديه رخصه لمزاولة المهنة ولكن بعد سماعه خبر توقفه اتصل بشخص في الاتحاد وطلب منه أن يأتي اليه في مكان تناول القهوة الا إنه رفض ذلك .

وقال إن القرار صدر من الجنائية وهو على علم بوجود الرخصه لدى ود المزاد لانه كان يأتي اليه كثيرا من أجل الترخيص ،واضاف إن القرار كان لأشخاص معينين ليتم منعهم من الحفلات الجماهيرية لكنه أعلن عدم إستسلامه واعتذاره لي شخص كما رد عليهم من خلال قوله “المسارح دي غنو فيها انتو”.

الخرطوم:(كوش نيوز)