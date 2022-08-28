شاهد بالفيديو: مطربة سودانية تكشف المثير وتفجرها داوية “ايمان الشريف كانت قونة في مدني “





كشفت المطربة هديل محمد خلال لقاء لها عن الكثير فيما يتعلق بمسيرتها الفنية وبداياتها حيث ذكرت إن الفنانة ايمان الشريف قبل إن تأتي الى الخرطوم وتقدم تلك الاغاني التي اشتهرت بها كانت “قونة” في ود مدني.



وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز) فقد ذكرت هديل إنها بدأت الفن بغناء الطرب ” الزنق” في مدني ويمكن ان ترجع مرة أخري لتكملة مشوارها بالمنطقة التي بدأت فيها .

من جهته أضافت هديل انها ترغب في تغيير لونيتها الغنائية ،كما قالت إن الأعداء كثيرين في الوسط الفني لكنها لك تفكر في يوم أن تحل مشاكلها عن طريق الأغاني كما تفعل زميلاتها في الوسط.

الخرطوم:(كوش نيوز)