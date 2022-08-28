“الحج والعمرة السعودية” تعلن إتاحة حجوزات العمرة لشهر صفر





أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (السبت)، إتاحة حجوزات العمرة لشهر صفر، بداية من غدٍ الأحد الموافق الأول من ذات الشهر.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق “اعتمرنا” ابتداءً من شهر محرم 1444هـ، الموافق 30/7/2022، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنيَّة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

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