بالفيديو.. أثارت أندهاش العالم.. سفن فندقية ضخمة تتجه إلى قطر لاستضافة جماهير المونديال





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” مقطع فيديو لسفن فندقية عائمة عملاقة تتجه نحو سواحل دولة قطر لاستضافة جماهير مونديال كأس العالم 2022، الذي يقام في قطر.

متوجهة إلى دولة قطر، وهي عبارة عن سفينة فندقية ضخمة تضم عدد من الملاعب، وأيضًا تحوي مئات الغرف، وبدت كأنها مجمع سكني فندقي فاخر، يضم حمامات السباحة، وملاعب كرة وملاهي للأطفال، وأماكن للتسلية، وذلك لاستقبال جماهير كأس العالم في قطر 2022، والتي ستقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر 2022.

أثارت اندهاش العالم

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو للسفينة الفندقية العملاقة، معبرين عن اندهاشهم من السفينة الفندقية الضخمة.

فقال السيد ابراهام لنكولن العماني “#كروز_السعودية سوف تتحرك قبل كاس العالم بأيام الى سواحل قطر والسبب قرب المسافه”

وعبر شفيق نجيب عن اندهاشه قائلًا: “قطر يبغالها ١٠ سفن سياحية بسبب كمية كبيرة من الـمشجعيـن.”

أما أحمد ودان فقال: “إحدى سفن رويال كاريبيان. كان لي نصيب في رحلة فيها في ٢٠١٣. شيء ممتع فعلا خاصة لو جروب أصدقاء أو عرسان.”

وقال عبد الله سالامانكا “فكره اسطوريه”

أما محمد فعلق قائلًا: “الحين ذي الاشياء غالية على الاجانب بعد ولا بس عندنا توصل مبالغ فلكية”

وأضاف هيثم عبيد “حسب موقع الفيفا الرسمي لسكن كأس العالم تبدأ اسعار غرف الكروز الداخلية من ٥٠٠ دولار لليلة و٨٠٠ دولار للغرف مع بلكونة مطلة على البحر شامل الوجبات. يوجد سفينتين على الأقل لحد الآن. نرويجية وأمريكية.”

وتابع أبو وضاح قائلًا: “هاذي السفن اللي بيكون فيها كل شي مسموح، ولاينطبق عليها قرارات الدولة المنظمة، لأنها سفينة في بحر ومو على (أرضها)

وعلق عبد الرحمن الهاشمي قائلًا: “كويس عشان تخف الاسعار ويتم استيعاب اعداد الجماهير”

وأضاف أحمد القصبي قائلًا: “السكن في مثل هذه السفينة (المدينة العائمة) اتوقع انه متعة”

سفن فندقية عائمة تتجه إلى سواحل #قطر لاستضافة جماهير مونديال كأس العالم 2022. pic.twitter.com/DQ8GqHhaUK — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) August 26, 2022

بوابة فيتو