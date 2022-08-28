كيف تعرف أن هذا الشخص هو شريك الحياة المناسب؟.. علامتان حددهما خبير نفسي





يحلم الكثير من الناس بشريك الروح والحياة المثالي، يفكرون في الأمر بشكل متواصل لحين العثور عليه أو التعرف على شخص يمنحك قدرا من الطمأنينة والثقة للبقاء معه، ويكون بمثابة نصفك الثاني.

عالم النفس الروسي ميخائيل لابكوفسكي، له رأي آخر في هذا الشأن، مشيرا في البداية أن هذه الأحلام الرومانسية بعيدة عن الواقع، لذلك عندما نصطدم بالواقع نشعر بالمعاناة، بحسب موقع doctorpiter الروسي.

ويقدم «لابكوفسكي» نصيحة لعدم الوقوع في هذا الوهم، مشيرا أنه لكي تكون سعيدًا بشيء ما، عليك أولاً أن تكون سعيدًا بنفسك. ويؤكد: «أنت لست نصف، بل شخص كامل. ولا يمكن لأي شخص في العالم أن يعوض عن افتقادك للحب والرعاية إذا لم تكن أنت نفسك قادرًا على حب نفسك ورعايتها».

يقول «لابكوفسكي»: «في الواقع، شريك الحياة المناسب هو الشخص الذي يقترب منك وفقًا لمعيارين رئيسيين: ما شكل العلاقة التي تريدها، ومن يستطيع أن يكون لطيفا معك وعزيزا على قلبك. بالنسبة للمعامل الأول، شيء بسيط، فهناك بالتأكيد شخص في العالم يرغب في نفس نوع العلاقة مثلك تمامًا، سواء تنظر للأمر من منظور أن الرجل يعول الأسرة، والمرأة تعتني بالمنزل والأطفال. أو أنك تؤيد علاقة منفتحة لعمل المرأة والرجل ومشاركة الحياة بكل تفاصيلها».

ويضيف عالم النفس: «أما فيما يتعلق بالمعيار الثاني والمتعلق بالعاطفة، فهناك مجموعة متنوعة من الأشياء يمكن أن تجذبك: الرائحة، والصوت، والسلوك، وروح الدعابة، أو أي شيء بشكل عام تم إيداعه في ذهنك منذ الطفولة».

وينصح لابكوفسكي بعدم التغاضي أبدا عن المعيارين السابقين، حتى لا تفوت فرصة بناء علاقات صحية مع أشخاص حقيقيين.

المصري لايت