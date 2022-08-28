شاهد بالفيديو.. سلام حار وعناق بين الفنان جمال فرفور والفنانة هدى عربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير الجدل





تداولت عدد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال يوم أمس مقطع فيديو ناله حظه من الشهرة والتفاعلات على منصات مواقع التواصل والسوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن المقطع المتداول وثق للحظات دخول الفنانة الشهيرة هدى عربي لصالة الحفل الذي كانت تغني فيه الفنانة الأخرى إيمان الشريف دعماً للمتأثرين بالفيضانات.

ودخلت هدى الصالة بدعوة من زميلتها وكان في استقبالها عدد كبير من الفنانين المشاركين أبرزهم الفنان جمال فرفور والذي استقبلها بحرارة وبعناق.

ووفقاً لما قرأت محررة موقع النيلين فقد أثارت لقطة الفنان والفنانة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث انتقد بعض المعلقين السلوك فيما دافع بعض المعلقين عن جمال وهدى مؤكدين أنهم زملاء مهنة ولم يأتوا بأي تصرف خارج عن النص.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين