شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تظهر لأول مرة مع والدتها خلال حفلها الجماهيري وفنان معروف يقبل يدها





شهد الحفل الجماهيري والخيري الذي أقامته الفنانة السودانية المعروفة إيمان الشريف بإحدى صالات الأفراح بالخرطوم كواليس مثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الكواليس في الحفل الذي أقامته الفنانة دعماً للمناطق المتأثرة بالسيول هو ظهورها مع والدتها لأول مرة.

الفنانة قامت باصطحاب والدتها معها, كما رافقتها في الصعود لأعلى المسرح وظلت ممسكة بها وهي تغني, كما قام بعض الفنانين بالتوجه نحو المسرح لمصافحة والدة الفنان إيمان الشريف, حيث قام أحد الفنانين بتقبيل يد الأم كنوع من الاحترام والتقدير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين