شاهد بالفيديو.. الفنانة وجدان الملازمين تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة و”ساخنة” ومتابعون (جسم زي حلاوة لكوم)





عادت المطربة السودانية المثيرة للجدل وجدان الملازمين لإثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة وجدان في مقطع فيديو حديث وواسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقدم وصلة رقص مثيرة خلال إحدى حفلاتها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كعادته انقسم ما بين منتقد ومدافع ومتغزل, حيث ترى الفئة الأولى أن هذا الرقص مخل ولا يجوز, فيما ترى الفئة الثانية أن هذا الرقص جزء من عمل الفنانة.

بينما ترى الفئة الثالثة والتي تضم الساخرين والمتغزلين الذين أبدوا رائهم في تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين, حيث كتب أحدهم (ما شاء الله تبارك الله جسم زي حلاوة لكوم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين