وصول باخرة قمح أوكراني ميناء بورتسودان الأسبوع المقبل





تصل إلى ميناء بورتسودان الأسبوع المقبل أول باخرة من القمح الأوكراني تحت بنود الاتفاقية التي تمت بين دولة روسيا وأوكرانيا لتصدير القمح لدول العالم في شهر يوليو الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة والتي خصصت لشركة سين للغلال.

وغادرت السفينة سي إيجل ميناء تشورمورسك الأوكراني متجهة إلى بورتسودان أمس الأول الجمعة.

وتحمل الباخرة 65340 طنًا من القمح. وتستقبل صوامع شركة سين للغلال ببورتسودان الشحنة في إطار تكوين مخزونها الاستراتيجي من القمح.

صحيفة السوداني