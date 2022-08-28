بالفيديو.. حقيقة منع «الجن والعفاريت» من تنفيذ أحد المشاريع الضخمة في السعودية





انتشر مقطع فيديو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن الجن اعترض على تنفيذ مشروع “العارضة” على مطل جبل الدقم بـ السعودية.

وأشار الفيديو إلى أن الجن منعت بلدية محافظة العارضة من تنفيذ المشروع على الجبل الشهير في المملكة السعودية.

كما زعم الفيديو أن المشروع قد تم نقله لمطل الأمير محمد بن ناصر بعد مفاوضات عديدة مع الجن.

حقيقة اعتراض الجن على المشروع

ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية، فقد نفى رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العارضة «عبد الله يحيى الجابري» حقيقة ما تم تداوله عن اعتراض الجن على مشروع العارضة.

وأكد أن المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع ما هو إلا من نسج خيال الناشر ولا صحة لما ذكر فيه جملة وتفصيلا.

وأضاف:” الجبل المذكور كباقي جبال المحافظة وما روي عنه مجرد أكاذيب نسجها صاحب المقطع”.

وأشارإلى إن بلدية المحافظة نفذت مشاريع عدة على مسافات قريبة جدا من الجبل ومنها طريق أسفلتي بعرض 60 مترا يسلكه السكان وزوار المحافظة على مدار الساعة.

بالإضافة إلى إنشاء مشروع حديقة عامة على مسافة 400 متر شمال الجبل يرتادها الزوار، مشروع السوق الأسبوعي للماشية، مشروع المسلخ، ومشروع سوق الأعلاف، وجميعها ملاصقة للجبل من الجهة الغربية، وتوجد قرى شرق وغرب الجبل مأهولة بالسكان ولم يحصل لأحد أي سوء.

صدى البلد