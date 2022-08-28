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بالفيديو.. نساء يضعن أقراصاً من الطين في شفاههن لسبب غريب!
وثق شخص، مقطع فيديو ظهر فيه نساء أفارقة يضعن أقراصًا دائرية من الطين فى أفواههن لتكبير الشفاه.
وقال موثق الفيديو:”قرص طين للفتيات اللاتي أكملن 16 عاماً، فإذا عليها قرص من الشجر فالفتاة عمرها من 6 سنوات إلى 15 عاماً”.
وأكمل:”قرص الخشب يوضع في الأذن للأشخاص الذين لم يكملوا 16 عاماً”، مشيرا:” يسوون نقش على أيديهم كنوع من الزينة”.
واستعرض البيوت التي يعيشون فيها، معلقا:” العشيش ومدخلها ضيق جداً”، لافتا:”لديهم طريقة البصق طوال الوقت لا أدري مرض عندهم أم عرف، فهم يبصقون بكثرة”.
— Sela elnagar (@SelaElnagar) August 28, 2022
صحيفة المرصد