بالفيديو.. أغمي على الطيار في الجو.. لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة





عاش ركاب طائرة متجهة من بريطانيا إلى تركيا، لحظات من الرعب والهلع، حين شعروا بحدوث اضطراب في مقدمة الطائرة.

وبعد لحظات جرى إخبارهم أنه سيتم الهبوط في اليونان كـ”إجراء احترازي”.

وبعد وصولهم إلى مطار ثيسالونيكي اليوناني، أبلغ المضيفون الركاب بأن الطيار “أغمي عليه”، مشيرين إلى أن مساعده نفذ هبوطا اضطرايا لتقديم الإسعافات الأولية.

وظل المسافرون ينتظرون أكثر من ساعة على متن الطائرة، حتى قامت سيارة إسعاف بإخلاء الطيار المصاب، قبل أن يسمح لهم بمغادرة الطائرة، في انتظار جدولة رحلة أخرى صوب تركيا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن حالات الطوارئ الطبية غير مغطاة في سياسة تعويضات “Jet2″، مما يعني أن الركاب لم يتلقوا أي تعويض على التأخير الذي حصل لرحلتهم.

صحيفة البيان