اتحاد الكرة يعود لمشاريع (الفيفا) (3) ملايين دولار لملعب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية





عاد الاتحاد السوداني لكرة القدم لمشاريع التمويل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أوسع الأبواب بعد أن توقفت تلك المشاريع والدعم المالي من قبل (الفيفا) طيلة فترة الاتحاد السابق بسبب جملة مخالفات مالية انتهت في النهاية بتعليق الدعم المالي من قبل (الفيفا) للاتحاد السوداني لكرة القدم، لكن اتحاد الكرة بقيادة الدكتور معتصم جعفر استطاع أن يحرِّك الساكن في هذا الملف بعد أن نجح في استعادة علاقاته بالكامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فكانت الخطوة الأولى رفع تعليق الدعم المالي، وعودة المياه إلى مجاريها بين (الفيفا) والاتحاد السوداني لكرة القدم، بعدها تحرَّك في كل الاتجاهات ووظَّف علاقاته المميَّزة مع قيادات (الفيفا) وكانت أولى الثمار تمويل مشروع الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، دعماً معتبراً للبُنى التحتية والتي تعتبر خطوة مهمة لتطوُّر اللعبة.

بعد أن حصل اتحاد الكرة على موافقة (الفيفا) لتمويل مشروع ملعب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية تحرَّك على وجه السرعة من أجل الاستجابة لكل مطلوبات التمويل والمتمثلة في توفير مساحة الأرض مع الإشراف الفني والمالي على الملف، حيث فرغ الاستشاري حيدر أحمد علي، من التصاميم وجداول الكميات، وحرص اتحاد الكرة على الاجتماع مع الاستشاري لمتابعة كل متطلبات التمويل، حيث سيتم الأسبوع المقبل طرح العطاءات للشركات لتنفيذ المشروع، وعقد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر، اجتماعاً مطوَّلاً بحضور نائبه للشؤون القانونية والأعضاء معتز لطيف الشاعر والأستاذ مجدي شمس الدين، الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ومدير المشاريع والتطوير المهندس أحمد الأمين، بمكتب الاستشاري حيدر أحمد علي والبروفيسور محمد جلال، مستشار الرئيس للشؤون الداخلية وعبد الرحيم خشم القربة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وكان الاجتماع ناجحاً بكل المقاييس وتم التأمين على توفير كل متطلبات التمويل ومتابعته حتى يبدأ العمل في هذا المشروع الكبير في أسرع وقت ممكن.

معتصم جعفر: ننطلق من تجربة سابقة وناجحة مع (الفيفا)

قال الدكتور معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم: إن لديهم تجربة سابقة ومميَّزة مع مشروع الهدف المقدَّم من (الفيفا) والذي تمكن الاتحاد عبره من تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتي مثلت دفعة نوعية لثورة البُنى التحتية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، واعتبر الدكتور معتصم استعادة الاتحاد لعلاقاته مع المؤسسات الدولية، وأكد الدكتور معتصم جاهزية الاتحاد لتنفيذ مشروع الصالة في حدود ثلاثة ملايين دولار، مبيِّناً أن (الفيفا) هو الذي سيتولى أمر الاتفاق مع المقاول والاستشاري مع توفير التمويل المالي بالكامل في حين سيقوم الاتحاد بالإشراف المالي والإداري مع توفير الأرض لتنفيذ المشروع، وتعهد معتصم بالعمل بجدية من أجل الاستفادة من المشروع وفق متطلبات (الفيفا) مع تسخير علاقاتهم مع المؤسسات الدولية في تمويل مشروعات البُنى التحتية والتي تعود بالنفع على الكرة السودانية، متوقعاً أن يتم تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن بعد أن أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم استعداداً تاماً للاستجابة لكل متطلبات المشروع.

معتز الشاعر: حريصون على تنفيذ المشروع

اعتبر معتز لطيف الشاعر، نائب الرئيس ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد وشؤون الأعضاء مشروع الصالة المغطاة بأنه من المشاريع المهمة، مؤكداً حرص الاتحاد على تنفيذ هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، ولفت الشاعر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد منح تفويضاً كاملاً لرئيس الاتحاد للإشراف الكامل على هذا المشروع حتى يرى النور في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد أمَّن على أهمية هذا المشروع وضرورة أن يوظِّف اتحاد الكرة كل طاقاته حتى يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وأكد معتز الشاعر أن عودة الاتحاد السوداني لكرة القدم للمؤسسات الدولية وكسر العزلة والاستفادة من علاقاتها من أكبر المكاسب التي حققها الاتحاد الحالي، متوقعاً أن ينعكس ذلك إيجاباً على البُنى التحتية بالاتحاد والتي لا سبيل لتوفيرها إلا بالاعتماد على دعم المؤسسات الدولية.

مجدي شمس الدين: سنوفر كل متطلبات المشروع

تعهَّد مجدي شمس الدين، الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم بتوفير كل متطلبات تمويل مشروع ملعب الصالة المغطاة بعد أن أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم موافقة سريعة على تمويل هذا المشروع عبر برنامج “الهدف” الذي استفاد منه السودان كثيراً في تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، وتعهد مجدي بأن تعمل الأمانة العامة باجتهاد لتوفير كل متطلبات تمويل المشروع وأن تمنح الأمانة العامة هذا المشروع الحيوي الاهتمام اللازم حتى يتم توفير كل متطلبات التمويل مع التزام الاتحاد بالإشراف الإداري والمالي على هذا المشروع والالتزام بالجدول الزمني لكل مرحلة، وتوقع مجدي أن يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً للبُنى التحتية وبصمة مميَّزة تحسب للاتحاد الذي حرص على كسر العزلة الدولية والاستفادة من كل برامج التمويل من أجل تفجير ثورة البُنى التحتية والتي تعرَّضت لإهمال كبير في الفترة الماضية، وأكد مجدي أن الأمانة العامة تتابع الآن مع مكتب التطوير التابع لـ(الفيفا) وإعداد التقارير عن سير العمل متابعة كل مراحل التنفيذ خطوة بخطوة.

يجدر ذكره أن مشروع الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية سيتم تنفيذه في مساحة (4894) بعد أن تحرَّك اتحاد الكرة بصورة مميَّزة من أجل تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع ومن ثم سيعمل الاتحاد على تحريك الساكن في العديد من الملفات المتعلقة بصيانة الملاعب وتفجير ثورة البُنى التحتية بالاستفادة التامة من مشاريع التمويل الدول.

صحيفة الصيحة