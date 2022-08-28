وكلاء: المشتقات النفطية تشهد ركودًا حادًا ووفرة





تشهد محطات الوقود بالعاصمة وفرة واستقرارًا في الامداد للمشتقات البترولية واستقرارًا في الأسعار،وشكا بعض الوكلاء من ركود حركتي البيع والشراء .

وأكد وكيل محطة وقود بالخرطوم في حديث لـ(السوداني)وفرة المشتقات البترولية خلال هذه الفترة بسبب الركود وتراجع الحركة الشرائية،واشارإلى استقرارامداد المواد البترولية،مبينا ان سعر لترالجازولين (750) جنيهًا ولتر البنزين (762) جنيهًا ، وأوضح أن الزيادة الأخيرة انعكست على تراجع الطلب كما في السابق .

وقال وكيل محطة وقود ببحري إبراهيم إدريس إن وضع المشتقات البترولية مستقر وتشهد محطة الوقود وفرة وتراجعًا في حجم المبيعات بسبب الزيادات المتواترة الأخيرة،مبينًا أن سعرجالون الجازولين استقر في (3,375)جنيهًا وجالون البنزين في (3,429) جنيه ، مشيرا لتراجع الطلب من قبل المركبات الملاكي نسبة لتراجع المشاويرعقب زيادة الاسعار،وقال ان بعض اصحاب الملاكي يشترون أقل من الكمية المعتادة.

وفي ذات السياق قال وكيل محطة وقود بامدرمان مامون عيسى أن هنالك وفرة وركودًا بمحطات الوقود واستقرارًا في وضع الوقود ، مبينًا أن سعرلترالجازولين (750) جنيهًاأما لترالبنزين (762) جنيهًا ،مؤكدًا ضعف القوى الشرائية وتراجع الطلب، ولفت لعدم قدرة صاحب المركبة على الشراء اليومي لجالون بسعر(3,429) جنيهًا بشكل يومي مقارنة مع الوضع الاقتصادي الراهن، مضيفًاأن بعض المحطات تشهد ازدحامًا نتيجة للطلب العالي في منطقة ما لاتوجد بالقرب منها محطة أخرى على عكس المحطات المتقاربة في نفس المنطقة .

وقال وكيل بمحطة إنرجي بامدرمان ان وضع الوقود مستقر بسبب الركود وتراجع حركتي البيع والشراء،نافيًا حدوث شح في كمية الحصة المعتادة للمحطة، وقال ان اغلاق الشوارع والامطاريالى دون وصول الشحن في الوقت المحدد واشار الى استقرار الاسعاربالمحطة،مبينًا أن سعرجالون البنزين(3,429)جنيهًا والجازولين (3,375) جنيهًا .

الخرطوم : عبيـرجعفر

صحيفة السوداني