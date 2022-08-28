مزاج المصريين.. 101 مليون دولار قيمة فاتورة واردات مصر من البن في 5 أشهر





كشفت نتائج النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال مايو 2022 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي حصلت” فيتو ” على نسخة منها، أن واردات مصر من” البن غير المحمص غير منزوع الكافيين” بلغ خلال الفترة من يناير إلى مايو 101،305 مليون دولار مقابل 64،032 مليون دولار عن نفس الفترة من 2021 بنمو 58،2%.

وأشارت نتائج النشرة إلى أن قيمة فاتورة واردات البن بلغت خلال شهر مايو الماضى بقيمة 16،574 مليون دولار مقابل 11،048 مليون دولار بنمو 50%.

كما ارتفعت قيمة فاتورة واردات مصر من البن غير المحمص غير منزوع الكافيين خلال الفترة من يناير- سبتمبر العام الماضى بقيمة 102.19 مليون دولار مقابل 78.538 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة ارتفاع 30.1%

وارتفعت فاتورة الواردات خلال سبتمبر عام 2021 بنسبة 66.3% لتصل الى 11.699 مليون دولار مقابل 7.033 مليون دولار

وتأثر سوق البن عالميا نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على صناعة البن في كولومبيا، كما عانت المزارع في البرازيل من الجفاف ثم الصقيع والذى بدأ من العام الماضي.

وتسببت التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية في سقوط الأشجار وتدهور المحصول مما أثر سلبيا على محصول البن .

بوابة فيتو