رئيس شعبة الأرز: نستهلك 3.5 مليون طن.. وإنتاجنا يصل لـ4.2





قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات: إن وزارة التموين تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير هذا الموسم ويتم تخزينهم وعمل مناقصة عليهم لصالح القطاعين العام والخاص.

استهلاك وزارة التموين للأرز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: وزارة التموين تستهلك سنويا 600 ألف طن أرز شعير لصالح المستفيدين من الدعم التمويني.

انخفاض اسعار الأرز

وتابع:”نطمئن المواطنين أنه لا يوجد مشكلة في محصول الأرز، ومع ضخ محصول الموسم الجددي ستنخفض الأسعار”.

استهلاك مصر من الأرز سنويا

وأوضح:”استهلاكنا من الأرز سنويا يصل الي 3.5 مليون طن في حين أن الإنتاج يصل الي 4 مليون و250 ألف طن، لذلك هناك اكتفاء ذاتي من الأرز”.

بوابة فيتو