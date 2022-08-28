شيرين عبد الوهاب تزور سميرة سعيد في منزلها.. والأخيرة تعلق | صور





نشرت النجمة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير “تويتر” صورا من زيارة النجمة شيرين عبد الوهاب لها في منزلها رفقة الموزع طارق مدكور.

سميرة سعيد

ونشرت سميرة سعيد صور من الزيارة وعلقت عليها قائلة: “حبيبتي شيرين.. إنبسطت بزيارتك انتِ وصديقي طارق مدكور.. وإنبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر.. دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة”

شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر، كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قالت مؤخرا عن أزماتها الأخيرة: “خلال أزمتي الأخيرة كنت بفكَّر في أيمن بهجت قمر وأصحابي، وكنت حاسة أنهم حاسين بوحدة من غيري، وإحنا مرتبطين ببعض وبينا علاقات إنسانية قبل ما تكون فنية”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “سي بي سي”: “أنا بحب العزلة وأفضل الهدوء والسكينة وأبقى بعيدة دايمًا عن السوشيا ميديا والأضواء لأني أنا ست قديمة شوية مش جديدة فاعتبروني ست قديمة شوية”.



وتابعت: “أنا رفعت شعار لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب، فلتسقط الرجالة، واللي جاي حب للعمل بس ودي الحاجة الوحيدة اللي اديتلها واديتني حب ودعوات الناس”.

بوابة فيتو