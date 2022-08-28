كاظم الساهر يشعل مسرح نيو جيرسي بـ “قولي أحبك”| فيديو





شارك النجم كاظم الساهر الجمهور بمقطع فيديو من حفله الغنائي في أمريكا بـ “نيو جيرسي” وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر كاظم الساهر في الفيديو وهو يغني أغنيته الشهيرة “قولي أحبك” على المسرح وسط تصفيق وهتاف حار من الجمهور.

كاظم الساهر

وأحيا القيصر كاظم الساهر مؤخرًا حفلين في مصر الأول كان في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري مصري وعربي كبير، والثاني كان في دار الأوبرا المصرية وسط حضور وحشد كبيرين أيضًا.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

وجاءت أسعار التذاكر في دار الأوبرا المصرية، بين 4 فئات، تبدأ من 2760 جنيهًا، الفئة الثانية بـ 3510 جنيهات، الفئة الثالثة بـ 4260 جنيهًا، والفئة الرابعة والأخيرة بـ 5010 جنيهات.

وكان القيصر أحيا في وقت سابق حفلًا غنائيًّا في سلطنة عمان، وقدَّم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.