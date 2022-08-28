محمد سامي رفقة عمرو دياب: شكله أصغر مني بـ 42 سنة





نشر المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” صورة جديدة رفقة النجم عمرو دياب، من أحدث ظهور للثنائي.

المخرج محمد سامي

وعلق محمد سامي على الصورة قائلا: “عمرو دياب ماشاء الله شكله أصغر مني بـ ٤٢ سنة علي الأقل

أغنية من 6 لـ 9

و طرح النجم عمرو دياب مؤخرا أغنيته الجديدة والتي جاءت بعنوان من 6 لـ 9 علي أحد تطبيقات الموسيقى الشهيرة ليواصل نشاطه الفني القوي في الصيف الجاري، والذي طرح فيه العديد من الأغاني المميزة.

حفل عمرو دياب في قطر

ويحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا يوم 9 سبتمبر المقبل على ستاد لوسيل في قطر بمناسبة كأس سوبر لوسيل الذي سيجمع الزمالك والهلال السعودي

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل، ومن المتوقع أن تكون ليلة احتفالية مميزة على الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2020 في الدوحة.

بوابة فيتو