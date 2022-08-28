شعبة الدخان: استقرار أسعار المعسل بالسوق المحلي





أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات استقرار أسعار المعسل بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وأضاف الإمبابي في تصريحات خاصة لـ:فيتو”: إن سعر المعسل يختلف حسب حجم العبوة المطروحة من الشركات، موضحا أن هناك نوعين من المعسل هما؛ “أسمر، وبطعم الفواكه”

وقال إن قطاع الدخان في مصر يضم 56 مصنعا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان، لافتا إلى أن نسبة مدخني الشيشة في مصر بالمنازل ضئيلة جدا وتتراوح ما بين 2% إلى 5%.

تجدر الإشارة إلى أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويا، و280 مليون سيجارة يوميا.

وأشارت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة المدخنين بين الذكور تبلغ 35.6٪، مقابل 0.3٪ بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

وأوضحت الإحصائيات، أن 17.7٪ من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) مدخنون، وهو ما يمثل حوالي 18 مليون نسمة وفقًا، لتقديرات السكان لعام 2020.

وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 41.3%، وهو ما يعني أن هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن، ولكنه عرضة للتدخين السلبي؛ بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة منهن يصبحن عرضة للتدخين السلبي؛ بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

وجاءت على نسبة مدخنين في الفئة العمرية (45-54 سنة) فتبلغ 23.2%، يليها الفئة العمرية (35-44 سنة) حوالي 22.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 20.8% وهي نسب مرتفعة، ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.

بوابة فيتو