وزير المالية يقود وفد السودان الي ابو ظبي لاكمال التشاور حول إنشاء ميناء إماراتي شمال بورتسودان





وزير المالية د جبريل ابراهيم يقود وفد السودان الي ابو ظبي لاكمال التشاور حول إنشاء ميناء إماراتي شمال بورتسودان ووفد حكومي اخر يعتزم السفر في الفتر القادمة الي العين السخنة بمصر ودورالية في جيبوتي للوقوف علي التجربة الإماراتية في الاستثمارات المينائية..

بكل صراحة انا متحمس علي دخول القطاع الخاص في الموانئ البحرية لكن بالجد منزعج من طريقة ادارة الحكومة المركزية للملف .. اصرار سفر المسؤولين بذواتهم وبحراسهم ومدراء مكاتبهم بدلاً عن إيفاد خبراء سودانيين في مجالات تخطيط الموانئ امر مقلق ولا يبشر بخير …متي نعطي الخبز للخباز ؟؟؟

عبدالقادر باكاش

