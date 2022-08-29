شيرين تتهم حسام حبيب بـ”سرقة” أغانيها و”خيانة الأمانة”





تقدمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، ببلاغ للنائب العام ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد.

وتضمن البلاغ الذي قدمه المحامي ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن ”الشاكية والمشكو بحقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو بحقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين، وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها“.

وأضاف البلاغ: ”وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة، يقوم المشكو بحقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية“.

وأشار إلى أنها ”كانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي لصالح المؤلفين والملحنين في المقابل بحيث يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان بعد أن نشبت خلافات بين الشاكية والمشكو بحقه، وأدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية“.

وتابع: ”فوجئت الشاكية أن المشكو بحقه كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه على الرغم من أن الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي“.

وبيّن البلاغ أن ”دور المشكو بحقه يقتصر على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين“.

وأردف: ”هذا الفعل الذي ارتكبه المشكو بحقه، يمثل جريمة خيانة أمانة، حيث إنه خان الأمانة والثقة التي أودعتها به الشاكية، ووثقت به بوصفه زوجها، وخان تلك الأمانة، وقام بعمل تنازل الأغاني باسمه ولصالحه، واستولى عليها، وقام بنقل ملكيتها له، رغم قيام الشاكية بسداد قيمة الكلمات والألحان من أموالها الخاصة“.

والأغاني هي: أغنية ”غاب الفرخ“ من كلمات إبراهيم علي وألحان أحمد يوسف، وأغنية ”أنا انطفيت“ من كلمات إبراهيم علي، وألحان نديم جمال.

وتضمنت أيضًا أغنية ”مين غيره“ من كلمات محمد حسن، وألحان محمد حمزة، وأغنية ”عدى الكل“ من كلمات أحمد محمد.

بالإضافة إلى أغنية ”حبيبي فين“ من ألحان عبد العزيز محمد الشافعي، وأغنية ”كنت فين“ من كلمات محمد عاطف، وألحان محمد إبراهيم.

وطالب البلاغ ”باتخاذ اللازم قانونًا نحو ما ورد بذلك البلاغ، وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًا، وتقديم المشكو بحقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الشاكية“.

صحيفة الانتباهة