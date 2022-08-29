رتب أوراقه محلياً وأفريقياً (كاف) يقبل طلب الهلال بخصوص سان جورج





حصل نادي الهلال على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن موعد مباراته المقبلة ضد سان جورج الإثيوبي في دور 64 التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا وكشف الهلال عن رسالة رسمية وصلته من “كاف”، حدَّد فيها الأخير توقيت مباراة الأزرق ضد سان جورج الإثيوبي في إياب دور 64، ليلا، استجابة لطلب النادي وستقام مباراة العودة بين الهلال وسان جورج الإثيوبي، يوم 18 سبتمبر المقبل، وستكون هذه المباراة الأولى للهلال التي يخوضها ليلاً منذ العام الماضي، بسبب عدم مطابقة إنارة إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) لشروط (الكاف) بشأن استضافة مباريات البطولة القارية،هذا وكان نادي سان جورج قد حدَّد موعد مباراة الذهاب التي ستقام في ملعب بحر دار يوم 11 سبتمبر المقبل.

العليقي يترأس بعثة أديس

أسند مجلس إدارة نادي الهلال رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لنائب رئيس المجلس محمد إبراهيم العليقي، وهو المدير الرياضي في ذات الوقت، كما قرَّر مجلس إدارة الهلال أن يكون عضو المجلس عوض إبراهيم، نائباً للعليقي في بعثة الفريق بإثيوبيا، وسيحل الهلال ضيفاً على سان جورج يوم 11 سبتمبر المقبل، بمدينة بحر دار الإثيوبية في دوري أبطال إفريقيا، بينما ستلعب مباراة العودة بالسودان يوم 18 بالشهر المقبل بأم درمان.

عملية جراحية لأنس

إلى ذلك أخضع “أنس سعيد” لعملية منظار على مستوى غضروف، والوحدة الطبية تمنحه راحة سلبية لمدة أسبوعين قبل أن يبدأ التأهيل في الملعب.

“ليليبو” يعد جماهير الهلال

وعد جناح الهلال المحترف الكنغولي “ليليبو” جماهير الهلال بمنشور عبر صفحتة الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” وكتب “ليليبو” رسالة من كلمتين جاء فيها “الآلة جاهزة”وأرفق مع البوست العديد من الصور لاحتفالة بالثنائية التي دونها في شباك الأشانتي كوتوكو الغاني، في المباراة التي أقيمت الجمعة، وانتهت بفوز الأزرق بخماسية.

إضافة أعضاء بنادي الهلال

كوَّن مجلس إدارة الهلال قطاع المرأة بالنادي رسمياً برئاسة دكتورة “نوال محمد الأمين”، و”مشاعر عثمان جلال” نائبة لها، و”صباح عوض” مقررةً للقطاع، وعضوية كل “من ريم عبد الجليل، سماح صلاح مكي، سوهندا عبد الوهاب، ونجاة عبد الوهاب،وعيين الهلال محمد مشرف فضل المولى، مقررًا للقطاع الرياضي بالنادي.

صحيفة الصيحة