جدل في مصر بعد اكتشاف أن أبو الهول كان إماراتياً ومتزوجا من الملكة حتشبسوت .. و “زاهي حواس ” يرد





أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعدما تداولت أنباء عن اكتشاف زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بردية من الأسرة السابعة الفرعونية حول أن أبو الهول كان إماراتيا متزوجا من الملكة حتشبسوت.

ومن جهته قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، إن جميع ما تم تداوله عار من الصحة تماما، وحقيقة زواج أبو الهول من الملكة حتشبسوت “افتكاسة” من مروجي الشائعات.

وأشار حواس إلى “أننا نبحث الآن عن مقبرة المهندس المعماري إيمحتب بسقارة والذي بني الهرم المدرج بسقارة وهو أول شخص في تاريخ صنع سقف ومواد من الحجر وعرف بإله الطب، وأما في منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر نبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ونعتقد أنها دفنت بجوار مقبرة الملك أمنحتب الثالث”.

صحيفة المرصد