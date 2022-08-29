منوعات

بالفيديو.. قطة تتسلل خلف مذيع رياضي وتوجه له صفعة “مفاجئة” على الهواء

2022/08/29
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقطة تصفع معلق رياضي خلال بث مباشر له على إحدى المحطات التلفزيونية.

وأظهر الفيديو قطة صغيرة قامت بالتسلل من خلف ظهر المعلق الرياضي التركي حسين أوزكوك ثم صفعته بشكل مفاجئ.
وقال المعلق أوزكوك إنه كان ضيفا في المنزل الذي تعيش فيه هذه القطة التي اقتحمت البث.

صحيفة المرصد

2022/08/29