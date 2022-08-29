قرار من”كاس” بشأن قضية سيف تيري





يقول المكتب الإعلامي للنادي إنّ اللاعب والنادي أمامهما طريق واحد.

أعلن نادي المريخ عن تسلّمه خطابًا من محكمة كاس، بشأن قضية اللاعب سيف تيري ونادي فاركو المصري.

وأفاد المكتب الإعلامي للنادي، الأثنين، إنّ محكمة كاس حكمت في القضية لصالح نادي المريخ، بعد رفض الطعن المقدّم من اللاعب سيف تيري.

وأشار إلى أنّ المحكمة رفضت طعن نادي فاركو المصري، وحمّلت في الوقت ذاته، تكاليف إجراءات التقاضي كاملة للاعب والنادي.

وأضاف” بهذا الحكم لن يكون أمام اللاعب سيف تيري ونادي فاركو سوى أنّ يدفعوا الغرامة المالية الموقعة عليهم من غرفة فض المنازعات بالفيفا إضافة لتنفيذ العقوبات المفروضة على اللاعب بالإيقاف (4) أشهر ونادي فاركو بالإيقاف من التعاقدات لفترتي تعاقد”.

باج نيوز