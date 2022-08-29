وحدة الإنذار المبكّر في السودان تتوقع أمطار غزيرة في 5 ولايات





أهم معالم الطقس منخفض الهند الموسمي.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطل أمطار غزيرة في النيل الأزرق، غرب دارفور، وسط دارفور، القضارف، سنار.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّ الفاصل المداري يمرّ شمال بورتسودان، أبو حمد، جنوب دنقلا، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

وأشارت إلى أنّه من المتوقّع هطول أمطار في ولايات البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة، نهر النيل، شمال كردفان، جنوب كردفان، شرق دارفور، جنوب دارفور.

باج نيوز