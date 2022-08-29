شقيقة شريك بالجريمة.. خطف لاعب يوفنتوس السابق “بول بوجبا” وعصابة محترفة تبتزه





قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نجم كرة القدم “بول بوجبا” أبلغ السلطات الفرنسية عن مؤامرة مزعومة لابتزازه من قبل عصابة اقتادته إلى شقة في باريس في مارس وطالبته بمبلغ 11 مليون جنيه إسترليني عندما هددوه ببنادق هجومية.

عصابة وإبتزاز

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي فاز بكأس العالم مع فرنسا، إن الرجال يريدون المال بحجة حمايته لمدة تصل إلى 13 عامًا ، بما في ذلك الوقت الذي أمضاه كلاعب في نادي مانشستر.

يزعم بوجبا أن رجلين مسلحين قالا إنهما “قاما بحمايته بشكل سري ” خلال فترة امتدت لأكثر من عقد، بما في ذلك فترتي لعبه في مانشستر يونايتد ، التي انتهت آخرهما في وقت سابق من هذا العام.

بول بوجبا

جاءت هذه المزاعم بعد أن نشر ماتياس شقيق بوجبا مقطع فيديو غريبًا على الإنترنت ليلة السبت – بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية) – واعدًا فيه بتعرض نجم يوفنتوس إلى العديد من المشاكل.

شقيقه شريك بالجريمة

وقال بيان موقع من محامي اللاعب الشهير ، والدته يو موريبا ، ووكيلته الحالية رافاييلا بيمنتا ، إن مقاطع الفيديو “للأسف ليست مفاجئة” وكانت بالإضافة إلى “تهديدات ومحاولات ابتزاز” أخرى.

أكدت مصادر قضائية في باريس ، الأحد ، فتح تحقيق في “محاولة ابتزاز اللاعب من قبل عصابة منظمة”.

وقال مصدر مقرب من القضية ، مساء الأحد ، لموقع Franceinfo الإخباري ، إن “الأخ الأكبر وأصدقاء الطفولة” لبوجبا مشتبه بهم.

صدى البلد