لجنة الفيضان: الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان





أكدت لجنة الفيضان في بيانها اليومي اليوم أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وسجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 550 مليون متر مكعب (أقل من العام الماضي ب 69 مليون متر مكعب)، وسجل منسوب نهر عطبرة 598 مليون متر مكعب أعلى من العام الماضي ب 458 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 157 مليون متر مكعب في اليوم.

ونبهت اللجنة في تقريرها اليومي المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكد البيان إنخفاض التصريف خلف سد الروصيرص اليوم إلى 438 مليون متر مكعب مقابل 444 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفاض التصريف خلف سد سنار إلى 470 مليون متر مكعب مقابل 476 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما ارتفع التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 587 مليون متر مكعب مقابل 433 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفاض التصريف في خشم القربة إلى 366 مليون متر مكعب مقابل 386 مليون متر مكعب ليوم أمس وارتفع التصريف في مروي إلى 748 مقابل 738 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاع أن عطبرة – مروي – دنقلا والقطاع خشم القربة – عطبرة شهدا إرتفاعاً ملحوظاً، بينما القطاع الخرطوم – عطبرة شهد إستقراراً والقطاع جبل أولياء – الخرطوم شهدا إرتفاعاً، أما القطاعات على النيل الأزرق فتشهد إستقراراً بالقرب من مناسيب الفيضان.

كما وجهت اللجنة أن لا يتجاوز التصريف خلف خزان الروصيرص 500 مليون متر مكعب في اليوم لتخفيف حدة الفيضان.

سونا