تجار يشكون الركود في سوق الذهب





كشفت جولة أجرتها (المصادر) في أسواق الذهب والمجوهرات عن ركود شديد في عملية البيع والشراء.

وأكد التاجر محمود علي حسين، من مجوهرات “العقد الفريد” سوق سعد قشرة أن سعر البيع للذهب يتراوح مابين (33) ألف جنيه، للذهب المحلي والبحريني بواقع (34) ألف جنيه، والكويتي (35) ألف جنيه، والتركي (36) ألف جنيه، والإيطالي (37) ألف جنيه، وبلغ سعر شراء الكسر (27) ألف جنيه.

وقال محمود: إن هناك زيادات كبيرة في الدولار، حيث انعكست على أسعار الذهب المحلي والمستورد.

صحيفة الصيحة