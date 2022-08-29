صديق رونالدو: هذه حقيقة انتقاله إلى نابولي





تحدث أحد المقربين من البرتغالي كريستانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، عن إمكانية انتقال صاروخ ماديرا إلى نابولي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وزعمت العديد من التقارير، أن رونالدو يرحب بفكرة الانتقال إلى صفوف نابولي، لا سيما وأن الأخير يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقال إيدو أجيري، الصحفي ببرنامج الشيرنجيتو الإسباني “رونالدو لن يذهب إلى نابولي”.

ويعد أجيري من الصحفيين المقربين من كريستانو رونالدو منذ فترة تواجد اللاعب البرتغالي في صفوف ريال مدريد.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

يذكر أن كريستانو رونالدو ارتبط أيضًا هذا الصيف بالانتقال إلى ميلان وإنتر وسبورتينج لشبونة وتشيلسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

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