المطرب أحمد الشبح يعلق ويرد على “رشدي الجلابي” بعد الفيديو الضجة ” رشدي اخوي الصغير و بابي مفتوح ليهو في أي وقت “





بعد أن خرج المؤثر رشدي الجلابي في مقطع فيديو طلب فيه العودة الى الفنان أحمد الشبح والعمل معه حتي يصبح شخصا يمتلك المال كما في السابق ويظهر معه في حفلاته التي كان يرافقه فيها.

وكشف احمد الشبح في تصريح خص به (كوش نيوز) إن رشدي الجلابي كان يسكن معه داخل منزله ويوفر له عقود عمل اعلانات للعديد من المحلات التجارية التي ترغب في الدعاية لاماكنها.

وأضاف الشبح إن حديث رشدي الجلابي لايجعل يزعل او يأخذ في خاطره منه لانه يعتبره أخيه الأصغر واذا عاود السكن معه لايرفض وسوف أبقى بجانبه لطيبة قلبه وعفويته.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)