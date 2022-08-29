من ميسي إلى إيجالو.. ألفارو جونزاليس أحدث صفقات النصر السعودي





واصل نادي النصر السعودي تدعيم صفوفه بشكل قوي في الميركاتو الصيفي لعام 2022، بعد التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس.

ويسعى النصر إلى تقوية صفوفه بالعديد من اللاعبين الجدد في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل العودة للمنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأعلن نادي النصر، الإثنين، تعاقده مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مارسيليا الفرنسي بالتراضي مطلع الشهر الجاري.

وقال النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن جونزاليس وقع على عقد يمتد لمدة عام، مع خيار التمديد لعام آخر.

جونزاليس يمتلك خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم، حيث لعب الجزء الأكبر من مسيرته في الدوري الإسباني، رفقة راسينج وريال سرقسطة وإسبانيول وفياريال.

كما لعب المدافع الإسباني في صفوف مارسيليا منذ عام 2020، قبل أن يرحل عن صفوفه مع بداية الموسم الجديد.

ألفارو جونزاليس وليونيل ميسي

وخلال تلك المسيرة المميزة، لعب ألفارو جونزاليس عدة مباريات قوية ضد برشلونة، وهو أكثر فريق حصل على بطاقات ضده، بواقع 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء في 14 مباراة.

وبعد سنوات من اللعب ضد الأسطورة ليونيل ميسي، ستكون أمام جونزاليس مهمة أخرى بإيقاف عدة نجوم في الدوري السعودي، أبرزهم النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الغريم التقليدي الهلال، هداف المسابقة في الموسم الماضي.

العربيه نت