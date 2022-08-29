شيرين عبد الوهاب برفقة حميد الشاعري وطارق مدكور: واقفة بين التاريخ





نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لها برفقة الفنان والموسيقار حميد الشاعري والموزع طارق مدكور عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

وعلقت شيرين على الصورة قائلة: “صورة فيها التاريخ بيتحدث عن نفسه. أنا واقفة بين التاريخ مع أحلى ناس وأجمل ناس وأطيب ناس في الدنيا”.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قالت مؤخرا عن أزماتها الأخيرة: “خلال أزمتي الأخيرة كنت بفكَّر في أيمن بهجت قمر وأصحابي، وكنت حاسة أنهم حاسين بوحدة من غيري، وإحنا مرتبطين ببعض وبينا علاقات إنسانية قبل ما تكون فنية”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “سي بي سي”: “أنا بحب العزلة وأفضل الهدوء والسكينة وأبقى بعيدة دايمًا عن السوشيا ميديا والأضواء لأني أنا ست قديمة شوية مش جديدة فاعتبروني ست قديمة شوية”.

وتابعت: “أنا رفعت شعار لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب، فلتسقط الرجالة، واللي جاي حب للعمل بس ودي الحاجة الوحيدة اللي اديتلها واديتني حب ودعوات الناس”.

العربيه نت