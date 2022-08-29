النصر يوقِّع عقدًا مع الإسباني ألفارو غونزاليس لمدة موسمَيْن





كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، أن نادي النصر قد وقّع بالفعل مع الإسبانى ألفارو غونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا السابق.

وقال الصحفي إن النصر أتم التعاقد مع غونزاليس لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية. وانتهى عقد اللاعب الحر مع نادي أولمبيك مارسيليا في أول أغسطس الجاري، الذي انضم إليه في 2020، قادمًا من نادي فياريال. وتعاقد النصر في السوق الصيفي الحالي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو، والمدافع الإيفواري غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وعبد الرحمن غريب لاعب الأهلي.

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