منتخب السودان للناشئين يكتسح فلسطين و يعبر إلى ربع نهائي البطولة العربية





حقق منتخب السودان للناشئين فوزاً كبيراً على نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة أقيمت مساء اليوم (الإثنين) على ملعب مستغانم بمدينة وهران الجزائرية.

وتأهل صقور الجديان إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت (17) عاماً.

سجل للسودان كل من مصعب علي وموسى حسين من ركلة جزاء ومنذر محمد.

ورفع منتخب الناشئين رصيده إلى (6) نقاط من (3) مباريات، من فوزه في المباراة الأولى على الإمارات بهدفين دون رد، بينما خسر بذات النتيجة أمام الجزائر في المباراة الثانية.

وحل السودان ثانياً في المجموعة الأولى، وسيواجه في الدور ربع النهائي متصدر المجموعة الأولى “اليمن أو ليبيا أو تونس أو سلطنة عمان”.

باج نيوز