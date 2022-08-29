شاهد بالفيديو: المودل أيه آفرو تكشف عن أجزاء من جسدها بعد تعرضها إلى لدغات الباعوض وتوجه رسالة الي وزارة الصحة تطلب فيها (…..)





شكت المودل السودانية أيه آفرو من كثرة تواجد الباعوض والذباب في فصل كل خريف مع تزايده هذا العام بشكل أكبر خاصة بعد تراكم المياه في الشوارع.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت آفرو إنها أصيبت بمرض الملاريا بعد توافد الباعوض إلى شقتها.

ومن خلال متابعه الفيديو الخاص بها كشفت عن أماكن الإصابة في جسمها ومدى تأثرها بتشوه بعض من جسمها مما جعلها غير قادرة على الذهاب الى مراكز التجميل.

وإنخرطت في مخاطبة وزارة الصحة في توزيع الطائرات التي تقوم بالرش والقضاء على الباعوض والذباب الناقل للأمراض.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)