مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الثلاثاء 30 أغسطس





#مطار_الخرطوم_الدولي

الثلاثاء 30 أغسطس 2022

الرحلات القادمة

١.٠٠ بدر من القاهرة

٢.٠٥ الأفريقية من طرابلس

٢.١٥ المصرية من القاهرة

٢.١٥ الإثيوبية من أديس

٢.١٥ العربية من أبو ظبي

٢.٤٥ السعودية من جدة

٣.٣٠ تاركو من القاهرة

٤.١٥ تاركو من عمان

٥.٤٠ فلاي ناس من الرياض

٦.٠٠ طيران أديل من جدة

٦.٤٥ فلاي ناس من الرياض

٧.٤٥ فلاي ناس من الدمام

٨.١٠ السعودية من الرياض

٨.٢٠ بدر من دبي

٩.١٠ تاركو من جدة

٩.٢٥ فلاي دبي من دبي

٩.٢٥ المصرية من القاهرة

١٠.٠٥ السعودية من جدة

١٠.٣٠ بدر من كسلا

١٠.٣٥ الكينية من نيروبي

١١.٣٠ تاركو من الشارقة

١١.٥٠ طيران أديل من الرياض

١٢.٠٠ تاركو من الجنينة

١٢.٠٠ بدر من الجنينة

١٢.١٥ الإثيوبية من أديس

١٢.١٥ تاركو من جوبا

١٢.٢٥ فلاي ناس من جدة

١٣.٠٠ بدر من جدة

١٣.١٠ فلاي ناس من جدة

١٣.٣٠ تاركو من نيالا

١٤.٣٠ بدر من نيالا

١٥.٣٠ بدر من القاهرة

١٦.٠٠ بدر من الدوحة

١٦.٣٠ الإماراتية من دبي

١٨.٠٠ السعودية من جدة

١٩.٠٠ المصرية من القاهرة

١٩.٠٠ تاركو من جدة

١٩.٠٠ تاركو من بورتسودان

٢٠.٠٠ بدر من جدة

٢٠.٣٠ الإثيوبية من أديس

٢١.١٥ العربية من الشارقة

٢٢.١٠ تاركو من أسمرا

٢٢.٢٥ القطرية من الدوحة

٢٣.٠٠ بدر من بورتسودان

٢٣.٤٥ العربية من الشارقة

٢٣.٤٥ التركية من اسطنبول

الرحلات المغادرة

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ النيل إلى القاهرة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

٢.٠٠ تاركو إلى الشارقة

٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي

٣.٠٠ الأفريقية إلى طرابلس

٣.١٥ المصرية إلى القاهرة

٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٤.١٥ السعودية إلى جدة

٥.١٠ تاركو إلى جدة

٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض

٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة

٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة

٧.٠٠ بدر إلى الجنينة

٧.٣٠ بدر إلى كسلا

٧.٣٠ بدر إلى الدوحة

٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض

٨.٠٠ تاركو إلى جوبا

٨.٣٥ فلاي ناس إلى الدمام

٩.٠٠ بدر إلى القاهرة

٩.٣٠ تاركو إلى نيالا

٩.٤٠ السعودية إلى الرياض

١٠.٢٥ فلاي دبي إلى دبي

١٠.٢٥ المصرية إلى القاهرة

١٠.٣٠ بدر إلى نيالا

١١.٣٥ السعودية إلى جدة

١١.٣٥ الكينية إلى نيروبي

١٢.٠٠ بدر إلى دبي

١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض

١٣.١٥ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٠٠ فلاي ناس إلى جدة

١٥.٠٠ تاركو إلى جدة

١٦.٠٠ بدر إلى جدة

١٦.٠٠ تاركو إلى بورتسودان

١٦.٥٥ الإثيوبية إلى أديس

١٨.٠٥ الإماراتية إلى دبي

١٨.٣٠ بدر إلى القاهرة

١٩.٠٠ بدر إلى الرياض

١٩.٠٠ تاركو إلى أسمرا

٢٠.٠٠ المصرية إلى القاهرة

٢٠.٠٠ السعودية إلى نيروبي

٢٠.٣٠ تاركو إلى دبي

٢١.١٠ بدر إلى دبي

٢١.٣٠ تاركو إلى القاهرة

٢٢.٠٠ العربية إلى الشارقة

٢٢.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٢٣.١٠ بدر إلى جدة

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

رحلاتي