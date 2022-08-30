شاهد بالفيديو.. “أهدوا لها عقد ذهب”.. لحظة استقبال المطربة السودانية هدى عربي بمدينة أسوان المصرية





وثق مقطع فيديو لحظة استقبال المطربة السودانية هدى عربي من قبل العبابدة بمدينة أسوان المصرية، خلال زيارتها لهم بدعوة خاصة لإحياء حفل زواج.

وكتبت عربي: فوجئت من اهلنا العبابدة بإستقبال جميل جداً جداً اثلج صدري خالص الشكر لاهلنا العبابدة قبيلة العبودية مع صادق الاماني للعريس بحياة زوجية سعيدة، وأضافت مع الاستقبال (سلسل دهب ) جميل جداً جداً الما عنده محبة ما عنده الحبة.



وكانت المطربة عربي قد ذكرت بانها غادرت الى قاهرة المعز ومنها الى اسوان لإحياء حفل زواج تم تأجيله شهرين نسبة للارتباطات بالخرطوم، مبسوطة بمحبتهم ومبسوطة بزيارة اسوان لأول مرة حماس عالي.

أسوان: (كوش نيوز)