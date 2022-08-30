بالفيديو.. فتاة تطارد شاباً في سوق بالهند للزواج منه .. والسبب مفاجأة !





وثق مقطع فيديو لحظة ضبط فتاة هندية ووالديها شاب كان تقدم لخطبتها ثم تهرب من الزواج ، وأجبروه على الزواج منها.

وأظهر الفيديو لحظة إمساك الفتاة وعائلتها بالشاب داخل سوق حيث تشبثت به الفتاة بحضور والدها ووالدتها فيما تجمع عدد من المتسوقين ، حتى حضرت الشرطة وألقت القبض على الشاب.

وحسب ” وسائل إعلام” فإن الفتاة ذهبت للسوق مع والديها فرأت شاب وقالت له “تزوجني” وحاول الهرب عدة مرات لكن عائلتها أمسكوا به وتجمع الناس وأتى أفراد الأمن وقبضوا عليه وتم إحالتهم لمركز الشرطة وزوجوه بالقوة في معبد قريب من مبنى الشرطة.

وتبين أن الشاب كان قد خطب الفتاة قبل 3 أشهر وقدموا له مهر عبارة عن هدية قيمتها 50000روبية لكن بعد فترة الخطوبة صرف النظر عن الزواج وكان يؤجل تحديد يوم الزفاف حتى وصل لمرحلة أنه لا يزورها ويبدو أنه قرر إلغاء فكرة الزواج منها حتى أمسكوا به وتزوجها بالقوة .

صحيفة المرصد