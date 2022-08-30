ياسمين صبري تفجر مفاجأة: ليس لي أصدقاء بالوسط الفني.. و ماقصة ال ٨٠ سنة؟





استغلت الفنانة المصرية ياسمين صبري فترة الإجازة التي تقضيها قبل العودة والشروع في تصوير الأعمال الدرامية التي تعود من خلالها للجمهور، في التواصل مع جمهورها.

فقد طلبت منهم توجيه الأسئلة إليها وتولت بعدها الرد على تلك الأسئلة، ومن خلال إجاباتها أكدت ياسمين على عودتها للظهور في دراما رمضان المقبل.

وفيما يخص غموض حياتها والأسباب التي تؤدي لذلك، أكدت الفنانة التي انفصلت مؤخرا عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنها كذلك لأن هذه حياتها هي وتخصها وحدها، فما الداعي لأن تكون متاحة للعلن.

لكنها صدمت الجميع بكونها لا تملك صداقات في الوسط الفني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جميعهم زملاؤها وهي تحبهم في النهاية.

80 سنة

وأوضحت الفنانة الغائبة عن التمثيل منذ عامين أنها لا تتأثر سوى بالانتقادات البناءة فقط، ولابد أن تكون موجهة إليها من شخص ذو مرجعية.

وعما إذا كانت تمتلك فرصة للتمثيل في هوليوود أكدت أن هوليوود لها حسابات مختلفة تماما، وهناك تفتح بعكس ما يجري في الشرق، لتكشف بعدها عن كونها لم تفعل شيئا حتى الآن في مسيرتها الفنية، وذلك في رد على سؤال حول طموحها.

ومازحت ياسمين صبري أحد متابعيها الذي سألها قائلا “مع وصولك لهذا العمر ما هو رأيك بالحياة”، لتجيب قائلة “هذا العمر!! .. لأ أنا معنديش 80 سنة”.

العربية نت