فتاة تتهم لاعباً شهيراً بسرقة عقد زواجهما وإنكار نسب طفل إليه





اتهمت سيدة مصرية لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيًا قبل نحو 6 أشهر، وحملها منه، وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين، وتنصله منها مؤخرًا.

وبحسب “المصري اليوم”، طلبت النيابة العامة في الجيزة بمصر، أمس الاثنين، تحريات أجهزة الأمن حول اتهامات السيدة.

وكان قسم شرطة الأهرام، تلقى بلاغًا من سيدة في أوائل الثلاثينات من العمر، تتهم لاعب كرة شهير بالزواج منها عرفيًا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وقالت السيدة، في محضر الشرطة، إنها تزوجت من اللاعب على يد محامِ طرفه، وأقامت رفقة الزوج بشقة مستأجرة في الهرم، ولدى علمه بحملها منه استولى على ورقتي الزواج العرفي ورفض الاعتراف بالجنين.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

صحيفة البيان